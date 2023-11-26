26.11.2023 20:44

У Харкові художники презентували мистецький проєкт "Внутрішньо переміщений ландшафт" (фото)

26 листопада у Саржиному яру відбулася презентація мистецького проєкту "Простір покордоння. Внутрішньо переміщений ландшафт".





Незважаючи на складні погодні умови, у Саржиному яру презентували мистецький проєкт "Простір покордоння. Внутрішньо переміщений ландшафт". Незважаючи на складні погодні умови, у Саржиному яру презентували мистецький проєкт "Простір покордоння. Внутрішньо переміщений ландшафт".

У різних локаціях Саржиного яру художниці та художники Лілія Петрова, Марія Єрмішина, Ярослава Майстренко, Тетяна Пухнавцева, Констянтин Зоркін, Олег Калашнік, Владислав Юдін, Еміль Мамедов представили вісім робіт, серед яких є як стаціонарні об'єкти, інсталяції, так і перформанси.

Учасники проєкту досліджують зміну відносин з оточенням в умовах війни, зв’язок між людьми та місцями і механізми, за якими він виникає та підтримується.

Проєкт об’єднує Київ, Харків, Суми та Львів у прагненні прослідкувати, як змінюється ландшафт і погляд команди на нього. Як трансформується сприйняття землі, понівеченої війною, та які є можливості її відновлення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея