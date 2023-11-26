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26.11.2023  20:44   

У Харкові художники презентували мистецький проєкт "Внутрішньо переміщений ландшафт" (фото)

26 листопада у Саржиному яру відбулася презентація мистецького проєкту "Простір покордоння. Внутрішньо переміщений ландшафт".

Харків, Саржин Яр

Незважаючи на складні погодні умови, у Саржиному яру презентували мистецький проєкт "Простір покордоння. Внутрішньо переміщений ландшафт".
 
У різних локаціях Саржиного яру художниці та художники Лілія Петрова, Марія Єрмішина, Ярослава Майстренко, Тетяна Пухнавцева, Констянтин Зоркін, Олег Калашнік, Владислав Юдін, Еміль Мамедов представили вісім робіт, серед яких є як стаціонарні об'єкти, інсталяції, так і перформанси.
 
Учасники проєкту досліджують зміну відносин з оточенням в умовах війни, зв’язок між людьми та місцями і механізми, за якими він виникає та підтримується. 
 
Проєкт об’єднує Київ, Харків, Суми та Львів у прагненні прослідкувати, як змінюється ландшафт і погляд команди на нього. Як трансформується сприйняття землі, понівеченої війною, та які є можливості її відновлення.
 

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Тэги:  харків, саржин яр, художники
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