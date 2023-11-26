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26.11.2023  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо швидкий торт із кукурудзяних паличок

Рецепт для тих, хто хочет приготувати щось смачне, але при цьому максимально швидко.

Як приготувати швидкий торт із кукурудзяних паличок
 
Як пише РЕДПОСТ, цей торт, не дивлячись на простоту інгредієнтів, може як порадувати смаком, так і прикрасити і святковий стіл.
 

Швидкий торт із кукурудзяних паличок

Продукти:

Для коржів:

 

  • 125 г кукурудзяних паличок,
  • 50 г горіхів.

Для крему:

 

  • 1/2 склянки згущеного молока,
  • 90 г вершкового масла.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Змішати м'яку олію зі згущеним молоком до однорідності.
  2. Подрібнити горіхи,
  3. Змішати горіхи разом з кукурудзяними паличками та кремом.
  4. Застели плівкою форму
  5. Викласти все у форму.
  6. Відправити торт в холодильник.
  7. Дістати з холоду смаколик.
  8. Дістати з форми.
  9. Прикрасити, за бажанням.
  10. Побалувати себе солодощами.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, торт, горіхи, свято, кукурудзяні палички, новий рік, вершкове масло, згущене молоко
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