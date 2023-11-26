ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку

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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.

Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.