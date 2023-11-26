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26.11.2023  22:08   Рита Парфенова

ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати на Куп'янському напрямку

У Харківській області військові рф вели безуспішні штурмові дії в районі села Синьківка.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України;
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак.

Протягом доби  під артилерійським та мінометним вогнем опинилися, зокрема, населені пункти:

  • Берестове
  • Бударки,
  • Гранів,
  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Кам’янка,
  • Козача Лопань,
  • Петропавлівка,
  • Синьківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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