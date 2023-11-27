Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
27 листопада очікується хмарна погода. Часом опади (дощ з переходом у сніг). Хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі південно-східний з переходом вдень на південно-західний, 15 - 20 м/с.
Температура повітря протягом доби близько 0°.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
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