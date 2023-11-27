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27.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

27 листопада очікується хмарна погода. Часом опади (дощ з переходом у сніг). Хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі південно-східний з переходом вдень на південно-західний, 15 - 20 м/с.

Температура повітря протягом доби близько 0°.

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Народні прикмети

  • Іній на деревах – до морозу, туман – до відлиги, а якщо вночі був іній, вдень сніг не випаде.
  • Якщо випало багато снігу, то після цього будуть затяжні дощі.
  • Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній – до врожаю вівса, дощ – пшениці.
  • Якщо хмарне небо чи випаде сніг – до негожого травня.
  • Водойми у льоду обіцяють вдосталь риби.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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