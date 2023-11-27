27.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 27 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну легше звичайного будуть даватися справи, що вимагають кропіткої уваги та терпіння. Все, що стосується навчання, складання звітів, планів, графіків тощо. обіцяє радувати вас своїми результатами. А ось в емоціях все буде не так безхмарно. Цей день так само мало підходить для романтики, як бухгалтерський звіт для освідчення в коханні! На жаль, Овну ґрунтовно заважатиме дратівливість, що загострилася. Не дайте цьому почуттю зіпсувати вам день.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може відчувати дивне бажання продемонструвати оточуючим свою ображену гідність. І неважливо, чи є у Тельця реальні приводи для образ, все одно думки про те, що його таланти залишилися недооціненими, щоразу псуватимуть Тельцю настрій. Звичайно, пошкодувати себе іноді буває приємно, але все-таки постарайтеся не перегинати ціпок. Насправді все зовсім не так уже й погано!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам весь вільний час краще провести вдома. А ще краще – побути одним або серед найближчих людей. В іншому випадку, у Близнюків раз у раз можуть виникати прикрі непорозуміння, провокуючи безліч образ і прикростей. А от домашні справи або гарна книга у вільний час відвернуть їх і створять сприятливе тло.

Рак (22 червня – 23 липня)

Необережна поведінка Раку може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. Насамперед, причиною цього може бути зайва балакучість або недоречне почуття гумору, що прокинулося у Рака. Якщо сварки з оточуючими не входять до його поточних планів (а ці сварки можуть виявитися затяжними та глибокими), Раку доведеться стежити за своїми словами. Ну і звичайно пам'ятати про те, що чужі секрети потрібно зберігати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Думки Лева часто обертатимуться навколо грошей та фінансового благополуччя, аж до того, що він ризикує зациклитися на цій темі. Щоб зайвий раз не засмучуватися, постарайтеся якнайменше акцентуватися на негативних моментах. Навіть якщо грошей у Лева справді небагато, не треба забувати, що багато їх взагалі ніколи не буває. Хоч би скільки їх було, все одно на щось та й не вистачить. Тож чи варто засмучуватися?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ось уже що не хвилюватиме Діву ну анітрохи, то це чужа думка! Діва буде настільки занурена у свої власні плани, що помітити чиїсь заперечення просто не зможе. А даремно: іноді і від оточуючих можна почути корисну підказку. І взагалі для Діви краще не вступати в суперечки: образ буде багато, а користь нуль.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Хтось із оточуючих спробує експлуатувати співчутливість Терезів! Співчутливість, як на зло, у Терезів цього дня загостриться. Отже, у всіх бажаючих є шанси пограти на тонких струнах їхньої чутливої ??душі. Якщо ви не хочете, піддавшись благородному пориву, відчути на своїй шиї чийсь суворий хомут, намагайтеся трохи критичніше ставитися до слізних прохань про допомогу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон весь день проведе у своїй внутрішній світці. Втім, цей маленький світ буде дуже привабливий і наповнений безліччю феєричних фарб і образів. У такі дні добре буває помріяти, зайнятися якоюсь творчістю, посидіти у затишному кріслі з книжкою в руках… А ще краще – запросити в цей свій світ когось ще, щоб не було так самотньо!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

З самого ранку Стрілець ризикує з головою піти у вирішення своїх поточних питань. І зовсім не обов'язково, що ці питання будуть серйозними та важливими. Швидше навпаки, будь-яка дрібна проблема може захопити увагу Стрільця настільки, що здасться грандіозною проблемою! Якщо не хочете присвятити весь день дрібницям, постарайтеся надавати їм менше значення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує повною мірою випробувати на собі всі принади приказки: «Полювання більше неволі». Якісь його інтереси (зовсім не обов'язково важливі) захоплять його настільки, що він забуде про все інше. Отже, вихід дня залежить виключно від того, чим конкретно захопиться Козеріг. Великий шанс витратити день на цілковиту нісенітницю, але якщо Козеріг займеться чимось корисним, то здатний досягти чудових результатів!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У Водолія виникне непереборна спокуса пошкодувати себе. І не має значення, якщо серйозних приводів для цього немає. Водолію досить навіть маленької образи для того, щоб у душі вона виросла в грандіозну образу. Піддавшись цьому пориву, Водолій ризикує весь день провести у похмурому настрої. Ні, пошкодувати себе, звичайно, іноді буває приємно, але не настільки ж!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам саме час зайнятися справами, що накопичилися: їх працездатність і активність будуть на висоті! Думки у цей день працюватимуть швидше і краще, ніж звичайно, до того ж Риби відчують підвищену здатність до концентрації уваги. У такому стані вони здатні вирішити багато завдань. А от на оточуючих краще звертати менше уваги. У них свої справи та інтереси, у Риб – свої.