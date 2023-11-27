27.11.2023 07:27 Рита Парфенова

27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.

Найбільш відоме досягнення Цельсія – це шкала термометра, яка була поділена на 100 градусів. Цікаво, що спочатку Цельсій поставив в ній температуру кипіння води при 0°, а її танення при 100°. І лише потім інший швед – біолог Лінней «перевернув» її і зробив такою, якою ми знаємо.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Паладія.

За Юліанським календарем, 27 листопада православні християни вшановують пам’ять святого апостола Пилипа.

Народні прикмети та традиції

Пилипів день — останній перед Різдвяним постом, тому його намагалися провести за пишними столами. Цього дня готували страви із м’яса, а також варили яйця. На столі обов’язково були вершкове масло, молоко та смажена курятина, млинці, вареники та пельмені.



Окрім того, в давнину в цей день задобрювали Домового. Після вечері йому залишали їжу в центрі столу. Наші пращури вірили: якщо маленькому господареві сподобаються ласощі, він допоможе пережити зиму.

Що не можна робити 27 листопада

Не варто розпочинати нові справи.

Не можна злитися, сперечатися та сваритися.

Також цього дня

У 1095 році Папа Римський Урбан II на соборі в Клермон проголосив Перший хрестовий похід. З тих пір жоден Трун (нехай цей був і Господній) в історії не добувався такою юрбою і такими силами.



1863 – народилася Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини.



1879 – народився Григорій Чупринка, український поет, політик, борець за самостійність України.



1882 – народився Пилип Капельгородський, український письменник.



1893 – у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.



1895 - Альфред Нобель написав у Парижі заповіт, який помістив у банк у Стокгольмі. Коли через рік він помер, виявилося, що винахідник динаміту на зароблені на ньому кошти заснував премії за досягнення у галузі фізики, хімії, медицини, фізіології, літератури та за миротворчу діяльність, спрямовані на благо людства.



1895 – у Харкові з'явилася перша поліклініка: «при Харківському Військовому шпиталі за клопотанням професорів університету М.М. Ломіковського та Л.В. Орлова відкритий прийом сторонніх хворих, що приходять».



1895 – помер Олександр Дюма (син), французький драматург, автор «Дами з камеліями».



1897 – ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України.



1918 – відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського.



1926 – народився Олесь Бердник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ).

1939 – англійська компанія «Брітіш імперіал кемікел індастріс» розпочала промислове виробництво поліетилену.



1942 – народився Джиммі Хендрікс, американський рок-музикант.



1940 – народився Брюс Лі, майстер східних єдиноборств та зірка каратошних бойовиків.



1951 – народилася Кетрін Бігелоу, американський режисер, чий «Володар бурі» вирвав Оскара у «Аватара». Якого, до речі, зняв колишній чоловік Кетрін Джеймс Кемерон.



1953 – помер Юджин О'Ніл, американський драматург, лауреат Нобелівської премії 1936 року («За обрієм», «Душа поета», «Рознесник льоду наближається»).



1971 - радянська космічна станція "Марс-2" досягла "червоної" планети. Але апарат не зміг здійснити м'яку посадку і розбився об поверхню планети.



2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

за Юліанським календарем: Анна, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіп.