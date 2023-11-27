27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
Найбільш відоме досягнення Цельсія – це шкала термометра, яка була поділена на 100 градусів. Цікаво, що спочатку Цельсій поставив в ній температуру кипіння води при 0°, а її танення при 100°. І лише потім інший швед – біолог Лінней «перевернув» її і зробив такою, якою ми знаємо.
За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого великомученика Якова Персіянина, преподобного Паладія.
За Юліанським календарем, 27 листопада православні християни вшановують пам’ять святого апостола Пилипа.
Пилипів день — останній перед Різдвяним постом, тому його намагалися провести за пишними столами. Цього дня готували страви із м’яса, а також варили яйця. На столі обов’язково були вершкове масло, молоко та смажена курятина, млинці, вареники та пельмені.
Окрім того, в давнину в цей день задобрювали Домового. Після вечері йому залишали їжу в центрі столу. Наші пращури вірили: якщо маленькому господареві сподобаються ласощі, він допоможе пережити зиму.
У 1095 році Папа Римський Урбан II на соборі в Клермон проголосив Перший хрестовий похід. З тих пір жоден Трун (нехай цей був і Господній) в історії не добувався такою юрбою і такими силами.
1863 – народилася Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини.
1879 – народився Григорій Чупринка, український поет, політик, борець за самостійність України.
1882 – народився Пилип Капельгородський, український письменник.
1893 – у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.
1895 - Альфред Нобель написав у Парижі заповіт, який помістив у банк у Стокгольмі. Коли через рік він помер, виявилося, що винахідник динаміту на зароблені на ньому кошти заснував премії за досягнення у галузі фізики, хімії, медицини, фізіології, літератури та за миротворчу діяльність, спрямовані на благо людства.
1895 – у Харкові з'явилася перша поліклініка: «при Харківському Військовому шпиталі за клопотанням професорів університету М.М. Ломіковського та Л.В. Орлова відкритий прийом сторонніх хворих, що приходять».
1895 – помер Олександр Дюма (син), французький драматург, автор «Дами з камеліями».
1897 – ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод – одне з найстаріших металургійних підприємств України.
1918 – відбулися перші установчі спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем – А.Кримського.
1926 – народився Олесь Бердник, український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ).
1939 – англійська компанія «Брітіш імперіал кемікел індастріс» розпочала промислове виробництво поліетилену.
1942 – народився Джиммі Хендрікс, американський рок-музикант.
1940 – народився Брюс Лі, майстер східних єдиноборств та зірка каратошних бойовиків.
1951 – народилася Кетрін Бігелоу, американський режисер, чий «Володар бурі» вирвав Оскара у «Аватара». Якого, до речі, зняв колишній чоловік Кетрін Джеймс Кемерон.
1953 – помер Юджин О'Ніл, американський драматург, лауреат Нобелівської премії 1936 року («За обрієм», «Душа поета», «Рознесник льоду наближається»).
1971 - радянська космічна станція "Марс-2" досягла "червоної" планети. Але апарат не зміг здійснити м'яку посадку і розбився об поверхню планети.
2004 – Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.
за Новоюліанським календарем: Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.
за Юліанським календарем: Анна, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіп.
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
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