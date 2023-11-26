    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати
26.11.2023  08:33   Рита Парфенова

На Харківщині ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати

На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 4 атаки в районах Іванівки та Синьківки.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове на Харківщині. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 листопада 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.11 Армія ЗСУ відбили невдалі спроби ворога атакувати на Харківщині 23.11 Армія Дванадцять атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині 22.11 Армія На Харківщині ворог постійно намагається прорвати оборону ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 