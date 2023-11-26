26.11.2023 07:32 Рита Парфенова

26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Свято започатковано на першому Міжнародному форумі інформатизації та відзначається з 1994 року.





Задовго до появи комп'ютерів та впровадження мережі Інтернет у наше життя один банкір, а саме, магнат Натан Ротшильд, сказав мудру фразу: «Хто володіє інформацією – той володіє світом». Він ніби зазирнув у майбутнє в той момент, адже зараз, через два століття, ці слова виявилися девізом великої кількості людей, які розуміються на отриманні нечуваного прибутку.



Інформаційні технології поступово проникають у всі сфери людського буття. Крім того, відбувається лавиноподібне наростання маси різноманітної інформації, що отримало назву «інформаційного вибуху».



В результаті такого явища набуло поширення таке поняття як інтелектуальна власність. Завдяки введенню подібного терміну інформація сьогодні стала предметом купівлі-продажу та отримання неабиякого прибутку.

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26 листопада відзначається Міжнародний день шевця – професійне свято майстрів та ремісників, які займаються дизайном, виготовленням та шиттям взуття, а також працівників зайнятих у даному виробництві та спеціалістів з ремонту взуття.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Аліпія.



За Юліанським календарем, 26 листопада Православна церква вшановує пам’ять архієпископа Константинопольського Святителя Іоанна Златоуста.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять святого святителя Іоанна Златоустого. Іоанну Златоусту було прийнято молитися за суд над хабарниками та ошуканцями. Вважалося, що правильна молитва, проголошена рано вранці цього дня, виведе на чисту воду будь-який обман і убезпечить від нього людину надалі.



За старих часів люди вірили, що мороз – це зле божество, якого звуть Зюзя. Представляли його старим величезного зросту з довгою окладистою бородою. До чого доторкнеться він своєю палицею – то вмить у льодяник перетвориться. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.

З цього дня в давнину починалася «пельменна пора». Господині робили фарш з м’яса або риби і всією родиною ліпили пельмені, які заморожували прямо на вулиці, а за необхідності варили. Для посту заготовляли вареники з картоплею.

Що не можна робити 26 листопада

Вважається, що у цей день не варто нічого садити та сіяти, оскільки хорошого врожаю не буде.

Не можна заздрити та бажати зла комусь, обговорювати людину за спиною та розповідати її секрети.

Заборонено вживати лайливі слова.

Щоб у хаті водилися щастя та гроші, варто щиро виявити щедрість до інших.

Також цього дня

У 1607 народився Джон Гарвард, американський колоніст, якому завдячує своїм існуванням Гарвардський університет.



1912 – народився Ежен Іонеско, драматург, майстер театру абсурду.



1917 – день заснування Національної Хокейної Ліги, до першої формації увійшли клуби: Монреаль Канадієнс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс та Торонто Аренас.



1922 – незважаючи на легендарне прокляття, що висить на дверях, англієць лорд Карнарвон та американець Ховард Картер розкрили гробницю фараона Тутанхамона.



1939 – народилася Тіна Тернер, американська співачка, автор пісень, актриса та танцівниця. Володарка восьми премій "Греммі". За свій артистизм, темперамент та сценічну експресивність вона носить титул «Королеви рок-н-ролу».



1965 – Франція стала третьою після СРСР та США країною, яка самостійно запустила штучний супутник Землі, – «Asterix».



1976 – США зареєстровано торгову марку «Майкрософт».



1988 – народилася Темсін Егертон, британська актриса («Однокласниці», «Мовчи в ганчірочку», «Як вийти заміж за мільярдера»).



2005 – встановлено День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років (остання субота листопада).

2018 – в Україні запровадили воєнний стан на 30 днів після інциденту у Керченській протоці: першого випадку військової агресії Росії проти України, який вона скоїла відкрито, під своїм державним прапором, від початку війни у 2014 році.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків.

за Юліанським календарем: Антон, Герман, Іван, Никифор, Ян.