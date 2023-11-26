26.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну може здатися, що центр обертання Всесвіту неодмінно має бути десь поруч із ним. Ну а оскільки у Всесвіті з цього приводу може бути інша думка, Овна така ситуація чимало дивуватиме. Щоразу він робитиме все, щоб виправити цю ситуацію, активно привертаючи до себе увагу і намагаючись потрапити в епіцентр подій. Тут головне – не перестаратися, бо не завжди бути у центрі – добре.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець ризикує з головою увійти в роль домашнього тирана та диктатора! При цьому самому Тельцю цілком здається, що він просто виявляє корисну ініціативу на благо всій родині. Ось тільки з боку домашніх це буде схоже на самодурство. Якщо Телець не хоче надмірно розжарювати обстановку, йому не заважає зменшити кількість командирських ноток у своєму голосі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо вже Близнюкам прийде якась думка на думку, то вона легко може набути характеру нав'язливої ??ідеї. Більше того, думки в голову Близнюків приходитимуть частіше за звичайне, а значить і нав'язливих ідей може виявитися куди більше однієї. У такому стані Близнюкам краще звести спілкування до мінімуму, інакше розмови постійно переростатимуть у безглузду суперечку. Краще вже творчістю якимсь зайнятися. Там від нав'язливих ідей принаймні не буде шкоди.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде важко зрозуміти, чому найприємніші задоволення за сумісництвом є ще й гріхами. Ну що поганого в зайвому тістечку чи поцілунку? Одним словом, Раку логічним здається правило: «Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна». У принципі, нічого поганого в цьому немає, якщо доповнити цю формулу маленьким пунктом: «Все добре в міру».

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то дерзайте! А от якщо цих якостей у характері Лева бракує, то не варто намагатися. Краще у стрілялку якусь пограти – там хоч би скасування можна зробити. А ще краще для Лева переключити свою бурхливу енергію на романтичне побачення – він не пошкодує.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Життя змусить Діву поборотися з обставинами! Незважаючи на те, що сама Діва не буде налаштована на підвищену активність, якісь події постійно вимагатимуть її енергійної участі. Хтось з її оточення може непомітно втягнути Діву в затяжну суперечку або (ще гірше) запрягти її у вирішення якоїсь непотрібної Діві завдання. Природно, Діва чинитиме опір цьому всіма силами – проте не факт, що її опір виявиться успішним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів є можливість дізнатися щось незвичайне та цікаве! Цього дня їхнє життя буде сповнене яскравих, феєрічних емоцій та вражень. Єдина умова – не надавати великого значення прикрим дрібницям. Якщо не зважати на дрібниці, день буде яскравим, наче бризки шампанського. Ну а, зациклившись на дрібницях, Терези ризикують всерйоз зіпсувати настрій і собі, і оточуючим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон відчуватиме труднощі з самоорганізацією та дисципліною. Утриматися цього дня у звичних рамках буде напрочуд важко, хоча саме цього Скорпіон і прагнутиме. Звідси й внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне порядку, іншу – до хаосу. Питання лише у тому, що у його душі переважить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Інтереси та плани Стрільця протягом дня не раз рішуче змінюватимуться! Весь день його тягтиме то в один, то в інший бік, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб добитися цього дня хоч чогось, Стрільцю не завадило б зосередитися на чомусь одному. Ось тільки навряд чи це вийде - надто мінливі вітри в його голові.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг ризикує повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, жодної війни він оголошувати не збирається. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше розпочати війну без оголошення, застав супротивника зненацька! Такі пориви виникатимуть у душі Козерога неодноразово. Чи варто дивуватися, якщо день при такому настрої пройде у конфліктах та сварках?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний легко захопитися найрізноманітнішими речами. Ці захоплення накатуватимуть несподівано, захоплюючи Водолія з головою. Однак протягом дня цих захоплень може бути стільки, що Водолій і сам перестане розуміти, що більше його приваблює і куди його тягне. Тож розраховувати цього дня на його сталість почуттів не варто. Ну, ось такий Водолій – трохи вітряний та непостійний!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують несподівано для себе захопитися якоюсь малозначущою нісенітницею. Втім, самим Рибам предмет їхнього захоплення нісенітницею здаватися якраз і не буде! Більше того, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Риби втратять щось справді важливе. Тому будувати серйозні плани не варто. Краще присвятити день творчості чи кохання.