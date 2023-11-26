Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
Овну може здатися, що центр обертання Всесвіту неодмінно має бути десь поруч із ним. Ну а оскільки у Всесвіті з цього приводу може бути інша думка, Овна така ситуація чимало дивуватиме. Щоразу він робитиме все, щоб виправити цю ситуацію, активно привертаючи до себе увагу і намагаючись потрапити в епіцентр подій. Тут головне – не перестаратися, бо не завжди бути у центрі – добре.
Телець ризикує з головою увійти в роль домашнього тирана та диктатора! При цьому самому Тельцю цілком здається, що він просто виявляє корисну ініціативу на благо всій родині. Ось тільки з боку домашніх це буде схоже на самодурство. Якщо Телець не хоче надмірно розжарювати обстановку, йому не заважає зменшити кількість командирських ноток у своєму голосі.
Якщо вже Близнюкам прийде якась думка на думку, то вона легко може набути характеру нав'язливої ??ідеї. Більше того, думки в голову Близнюків приходитимуть частіше за звичайне, а значить і нав'язливих ідей може виявитися куди більше однієї. У такому стані Близнюкам краще звести спілкування до мінімуму, інакше розмови постійно переростатимуть у безглузду суперечку. Краще вже творчістю якимсь зайнятися. Там від нав'язливих ідей принаймні не буде шкоди.
Раку буде важко зрозуміти, чому найприємніші задоволення за сумісництвом є ще й гріхами. Ну що поганого в зайвому тістечку чи поцілунку? Одним словом, Раку логічним здається правило: «Якщо не можна, але дуже хочеться, то можна». У принципі, нічого поганого в цьому немає, якщо доповнити цю формулу маленьким пунктом: «Все добре в міру».
У Лева може прокинутися непереборне бажання покомандувати оточуючими. Що ж, якщо ви відчуваєте в собі реальні якості лідера, то дерзайте! А от якщо цих якостей у характері Лева бракує, то не варто намагатися. Краще у стрілялку якусь пограти – там хоч би скасування можна зробити. А ще краще для Лева переключити свою бурхливу енергію на романтичне побачення – він не пошкодує.
Життя змусить Діву поборотися з обставинами! Незважаючи на те, що сама Діва не буде налаштована на підвищену активність, якісь події постійно вимагатимуть її енергійної участі. Хтось з її оточення може непомітно втягнути Діву в затяжну суперечку або (ще гірше) запрягти її у вирішення якоїсь непотрібної Діві завдання. Природно, Діва чинитиме опір цьому всіма силами – проте не факт, що її опір виявиться успішним.
У Терезів є можливість дізнатися щось незвичайне та цікаве! Цього дня їхнє життя буде сповнене яскравих, феєрічних емоцій та вражень. Єдина умова – не надавати великого значення прикрим дрібницям. Якщо не зважати на дрібниці, день буде яскравим, наче бризки шампанського. Ну а, зациклившись на дрібницях, Терези ризикують всерйоз зіпсувати настрій і собі, і оточуючим.
Скорпіон відчуватиме труднощі з самоорганізацією та дисципліною. Утриматися цього дня у звичних рамках буде напрочуд важко, хоча саме цього Скорпіон і прагнутиме. Звідси й внутрішній конфлікт, коли одна половинка душі прагне порядку, іншу – до хаосу. Питання лише у тому, що у його душі переважить.
Інтереси та плани Стрільця протягом дня не раз рішуче змінюватимуться! Весь день його тягтиме то в один, то в інший бік, і противитися цим поривам буде важко. По-хорошому, щоб добитися цього дня хоч чогось, Стрільцю не завадило б зосередитися на чомусь одному. Ось тільки навряд чи це вийде - надто мінливі вітри в його голові.
Козеріг ризикує повною мірою відчути, що таке войовничість. Ні, жодної війни він оголошувати не збирається. Та й навіщо оголошувати? Куди зручніше розпочати війну без оголошення, застав супротивника зненацька! Такі пориви виникатимуть у душі Козерога неодноразово. Чи варто дивуватися, якщо день при такому настрої пройде у конфліктах та сварках?
Водолій здатний легко захопитися найрізноманітнішими речами. Ці захоплення накатуватимуть несподівано, захоплюючи Водолія з головою. Однак протягом дня цих захоплень може бути стільки, що Водолій і сам перестане розуміти, що більше його приваблює і куди його тягне. Тож розраховувати цього дня на його сталість почуттів не варто. Ну, ось такий Водолій – трохи вітряний та непостійний!
Риби ризикують несподівано для себе захопитися якоюсь малозначущою нісенітницею. Втім, самим Рибам предмет їхнього захоплення нісенітницею здаватися якраз і не буде! Більше того, ця річ здатна захопити увагу настільки, що через це Риби втратять щось справді важливе. Тому будувати серйозні плани не варто. Краще присвятити день творчості чи кохання.
Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.
Щорічно 26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Свято започатковано на першому Міжнародному форумі інформатизації та відзначається з 1994 року.
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