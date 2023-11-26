Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 листопада очікується хмарна погода. Вночі та вранці значні опади (сніг, мокрий сніг, дощ); ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вдень опади (переважно дощ).
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 - 8° тепла.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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