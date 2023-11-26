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26.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 листопада очікується хмарна погода. Вночі та вранці значні опади (сніг, мокрий сніг, дощ); ожеледь, налипання  мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вдень опади (переважно дощ).

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 - 8° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо цього дня голосно каркають ворони, це віщує потепління.
  • Густий туман вранці віщує потепління.
  • Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю.
  • Якщо увечері йде сніг, але одразу тане, то морози настануть нескоро.
  • У цей час “всякий зяб зупиняється в рості”, тобто земля занурюється у сон до весни.
  • У давнину казали: “Ззиває зима свою свиту: хурделицям і заметілям дає наказ – відлиги вгамувати”.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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