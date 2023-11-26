26.11.2023 08:59 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Проте внаслідок побутових пожеж загинули дві людини. Пожежі сталися вранці 25 листопада у приватному будинку міста Ізюм та у приватній оселі села Чемужівка Зміївської ТГ.

Загалом протягом доби з 25 по 26 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

4 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року