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26.11.2023  08:59   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 26 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Проте внаслідок побутових пожеж загинули дві людини. Пожежі сталися вранці 25 листопада у приватному будинку міста Ізюм та у приватній оселі села Чемужівка Зміївської ТГ.

Загалом протягом доби з 25 по 26 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 4 – на допомогу населенню;
  • 2 – на чергування;
  • 5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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