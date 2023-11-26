Харківщина на ранок 26 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Проте внаслідок побутових пожеж загинули дві людини. Пожежі сталися вранці 25 листопада у приватному будинку міста Ізюм та у приватній оселі села Чемужівка Зміївської ТГ.
Загалом протягом доби з 25 по 26 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
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