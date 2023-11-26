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26.11.2023  09:37   Рита Парфенова

Військові рф обстрілюють Харківщину: про наслідки розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Наслідки артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Внаслідок артилерійського обстрілу смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки та приватні автомобілі.
 
У с. Баранівка Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено 2 приватних будинки та лінії електропередач.
 
Також під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Алісівка Харківського району, Бочкове, Мала Вовча Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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