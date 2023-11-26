Дороги державного значення на Харківщині прибирають від снігу

У ніч проти неділі на дорогах Харківщини працювало близько 100 одиниць техніки
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Загалом було очищено 1203 км доріг, використано 1148 тонн піщано-соляної суміші. Станом на ранок неділі рух дорогами загального користування забезпечено повністю, покриття оброблено протиожеледними матеріалами. Сьогодні роботи з оброблення протиожеледною сумішшю доріг для запобігання утворення ожеледиці продовжуються.
Фахівцями Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області постійно проводиться моніторинг стану проїзду – як патрульним обстеженням, так і за допомогою камер спостереження.
Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути максимально обережними за кермом.
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