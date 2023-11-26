Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

26.11.2023 10:47 Рита Парфенова

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 113 одиниць вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу 25 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,1 га території, з них 666 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 1,2 км ліній електропередач, 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 113 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 160 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4162 га території, 287 км автомобільних доріг, 2929 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 792 ВНП.

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