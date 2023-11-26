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26.11.2023  11:35   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Упродовж минулої доби працівники поліції Харківщини отримали та відреагували на 926 повідомлень про правопорушення та події

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 25 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4100 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 24 громадяни отримали травми, 2 людини загинули. Поліцейські викрили 1 водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 листопада 2023 року.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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