Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 25 листопада.
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Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
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