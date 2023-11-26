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26.11.2023  12:47   Рита Парфенова

У Харкові затримано чоловіка з гранатами

Чоловіка з забороненими предметами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові.

граната

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час несення служби на блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати.

Проводяться першочергові слідчі дії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби працівники поліції Харківщини отримали та відреагували на 926 повідомлень про правопорушення та події.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  граната, харків
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