У Харкові затримано чоловіка з гранатами

Чоловіка з забороненими предметами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Під час несення служби на блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати.
Проводяться першочергові слідчі дії.
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