26.11.2023 12:47 Рита Парфенова

У Харкові затримано чоловіка з гранатами

Чоловіка з забороненими предметами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час несення служби на блокпосту в Індустріальному районі міста правоохоронці виявили у 34-річного чоловіка дві гранати.

Проводяться першочергові слідчі дії.

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