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25.11.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через замкнення електромережі загинула людина

25 листопада о 06:44 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Ізюмі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення ДСНС з Ізюма та Луганщини. На момент прибуття рятувальників в одній з кімнат будинку горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. В сусідній кімнаті вони виявили тіло загиблого господаря, 1963 року народження.
 
О 7:00 пожежу вдалося локалізували та о 08:25 остаточно приборкати.
 
За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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