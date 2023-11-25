25.11.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині через замкнення електромережі загинула людина

25 листопада о 06:44 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Ізюмі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення ДСНС з Ізюма та Луганщини. На момент прибуття рятувальників в одній з кімнат будинку горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв.м. В сусідній кімнаті вони виявили тіло загиблого господаря, 1963 року народження.

О 7:00 пожежу вдалося локалізували та о 08:25 остаточно приборкати.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі.

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