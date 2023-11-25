25.11.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вшанував памʼять жертв голодоморів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 25 листопада, поклав квіти до Меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років, передає РЕДПОСТ .

Мер зазначив, що Харківщина була одним із найбільш постраждалих від голоду регіонів в Україні.

«Я пам'ятаю, як ми створювали цей меморіал, як висаджували калину біля нього, бо для нас це завжди було важливим. А сьогодні має взагалі особливе значення, коли росія воює проти нашої країни, нашого народу і знову намагається знищити українську націю. Тоді, 90 років тому, вони морили людей голодом, зараз - вбивають зброєю», – зазначив Ігор Терехов.

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