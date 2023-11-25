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25.11.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов вшанував памʼять жертв голодоморів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 25 листопада, поклав квіти до Меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років, передає РЕДПОСТ .

 
Мер зазначив, що Харківщина була одним із найбільш постраждалих від голоду регіонів в Україні.
 
 
«Я пам'ятаю, як ми створювали цей меморіал, як висаджували калину біля нього, бо для нас це завжди було важливим. А сьогодні має взагалі особливе значення, коли росія воює проти нашої країни, нашого народу і знову намагається знищити українську націю. Тоді, 90 років тому, вони морили людей голодом, зараз - вбивають зброєю», – зазначив Ігор Терехов.
 
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, голодомор
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