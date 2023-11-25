Ігор Терехов вшанував памʼять жертв голодоморів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 25 листопада, поклав квіти до Меморіалу жертвам Голодомору 1932-1933 років, передає РЕДПОСТ .
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Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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