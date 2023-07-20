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20.07.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо карамельний персиковий торт догори ногами

Яскравий, нетривіальний та смачний рецепт.

Як приготувати карамельний персиковий торт догори ногами
 
Як пише РЕДПОСТ, це рецепт чудового торта, виготовленого зі свіжих, консервованих або заморожених персиків.
 

Ккарамельний персиковий торт догори ногами

 

Продукти на 8 порцій:

 

Для начинки:

 

  • 4 столові ложки вершкового масла
  • 3/4 склянки коричневого цукру
  • дрібка солі
  • 3 стиглих персика, нарізаних скибочками (чистити їх не потрібно)

Для торта:

 

  • 3/4 склянки цукру
  • 1 склянка борошна
  • 3/4 чайної ложки розпушувача
  • 1/4 чайної ложки мускатного горіха
  • 1/4 чайної ложки солі
  • 115 грам вершкового масла кімнатної температури
  • 3 яйця, кімнатної температури

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Приготувати 24 см форму для торта, намазуючи її маслом (або використовуючи кулінарний спрей), додаючи пергаментний папір, а потім змащуючи пергаментний папір маслом або розпорошуючи його. Відкладіть убік.
  3. У невеликій каструлі розтопити олію.
  4. Додати коричневий цукор
  5. Варіть на середньому вогні, помішуючи близько чотирьох хвилин.
  6. Втрутити сіль.
  7. Зняти з вогню та вилити у підготовлену форму.
  8. Викласти скибочки персика поверх карамельного соусу.
  9. Відкласти в сторону.
  10. Просіяти разом борошно, розпушувач, мускатний горіх та сіль у середній мисці.
  11. Відкласти в сторону.
  12. В іншій середній мисці або міксері збити олію та цукор.
  13. Вбити яйця по одному.
  14. Вмішати борошняну суміш.
  15. Вилити тісто у форму для торта, рівномірно розподіливши по карамелі та персикам.
  16. Випікати торт 30-35 хвилин, пдоки торт не затвердіє і не стане золотисто-коричневим.
  17. Вийняти з духовки та поставити на решітку для охолодження.
  18. Дати постояти щонайменше 10 хвилин.
  19. Провести ножем по краях торта, щоб переконатися, що він не прилипає до форми.
  20. Помістити тарілку для торта на форму
  21. Перевернути торт на тарілку. Корж повинен легко вислизнути, але якщо шматочки персика прилипнуть до сковороди, просто обережно їх видалити і знову покладіть на верх торта.
  22. Подавати теплим або кімнатною температурою.
  23. Можна подати із ванільним морозивом.
Смачного!
 
 
 
Тэги:  рецепт, пиріг, торт, цукор, сіль, борошно
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