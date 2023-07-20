20.07.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо карамельний персиковий торт догори ногами
Яскравий, нетривіальний та смачний рецепт.
Як пише РЕДПОСТ
, це рецепт чудового торта, виготовленого зі свіжих, консервованих або заморожених персиків.
Ккарамельний персиковий торт догори ногами
Продукти на 8 порцій:
Для начинки:
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4 столові ложки вершкового масла
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3/4 склянки коричневого цукру
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дрібка солі
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3 стиглих персика, нарізаних скибочками (чистити їх не потрібно)
Для торта:
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3/4 склянки цукру
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1 склянка борошна
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3/4 чайної ложки розпушувача
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1/4 чайної ложки мускатного горіха
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1/4 чайної ложки солі
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115 грам вершкового масла кімнатної температури
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3 яйця, кімнатної температури
Покроковий рецепт приготування
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Духовку розігріти до 180 градусів.
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Приготувати 24 см форму для торта, намазуючи її маслом (або використовуючи кулінарний спрей), додаючи пергаментний папір, а потім змащуючи пергаментний папір маслом або розпорошуючи його. Відкладіть убік.
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У невеликій каструлі розтопити олію.
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Додати коричневий цукор
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Варіть на середньому вогні, помішуючи близько чотирьох хвилин.
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Втрутити сіль.
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Зняти з вогню та вилити у підготовлену форму.
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Викласти скибочки персика поверх карамельного соусу.
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Відкласти в сторону.
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Просіяти разом борошно, розпушувач, мускатний горіх та сіль у середній мисці.
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Відкласти в сторону.
-
В іншій середній мисці або міксері збити олію та цукор.
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Вбити яйця по одному.
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Вмішати борошняну суміш.
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Вилити тісто у форму для торта, рівномірно розподіливши по карамелі та персикам.
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Випікати торт 30-35 хвилин, пдоки торт не затвердіє і не стане золотисто-коричневим.
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Вийняти з духовки та поставити на решітку для охолодження.
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Дати постояти щонайменше 10 хвилин.
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Провести ножем по краях торта, щоб переконатися, що він не прилипає до форми.
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Помістити тарілку для торта на форму
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Перевернути торт на тарілку. Корж повинен легко вислизнути, але якщо шматочки персика прилипнуть до сковороди, просто обережно їх видалити і знову покладіть на верх торта.
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Подавати теплим або кімнатною температурою.
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Можна подати із ванільним морозивом.
Смачного!
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