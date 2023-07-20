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20.07.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Депутати Європарламенту побачили наслідки російської агресії у Харкові (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з делегацією депутатів Європейського парламенту та Верховної Ради України.


Депутати Європарламенту побачили наслідки російської агресії у Харкові (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі з представниками Європарламенту - депутатами в від партії «Renew Europe Group» (альянс лібералів і демократів) мер Харкова розповів їм про наслідки російської агресії і підкреслив, що Росія повинна відповісти за скоєні злочини.
 
«Чимало городян, на жаль, загинуло. Зруйновано житлові, адміністративні будівлі, культурна спадщина. Загалом у Харкові постраждали понад 4 тисячі будинків, 500 не підлягають відновленню, і ми маємо їх знести та побудувати там нові, 150 тисяч осіб залишилися без житла. Дуже багато інфраструктурних об'єктів зруйновано. Росія має відповісти, щоб жоден випадок не залишився без відповідальності для тих, хто віддав накази та скоїв ці злочини», - зазначив Ігор Терехов.
 
Побачили наслідки російської агресії у Харкові депутати Європарламенту від партії Renew Europe Group
 
Побачили наслідки російської агресії у Харкові депутати Європарламенту від партії Renew Europe Group
 
Депутат від партії «Renew Europe Group» Петрас Ауштравічус підкреслив, що Європарламент підтримує лише перемогу України. Він наголосив, що саме російські політики та чиновники винні в тому, що спровокували невиправдану війну.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, агрессия россии, харків
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