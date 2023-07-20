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20.07.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Харківські діти встановлять національний рекорд, беручи участь у проекті до Міжнародного дня радості

Харківських дітлахів запрошують до всеукраїнської акції.

Встановлять національний рекорд харківські діти, беручи участь у проекті до Міжнародного дня радості
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Міськраду, дітей з Харкова запрошують взяти участь у встановленні Національного рекорду України «Помножимо радість на 1000!» до Міжнародного дня радості, який відзначається 1 серпня.
 
Захід проводить громадська організація «Можливості. Мотивація. Медіа»:
 
  • тисяча українських дітей одночасно отримає дзвінок-привітання від анімованого персонажа через застосунок «Ізі Бізі».
 
«Цей рекорд офіційно буде зафіксований представниками Національного реєстру рекордів України. Діти отримають дзвінок-привітання від Морквинки та разом із персонажем гратимуться, виконуватимуть інтерактивні завдання. За кожною Морквинкою «сховається» волонтер, який за допомогою застосунку керуватиме діями та голосом персонажу. Але це - таємниця команди рекорду: організатори прагнуть зберегти атмосферу чарівності для кожної дитини», - зазначили організатори.
 
Встановлять національний рекорд харківські діти, беручи участь у проекті до Міжнародного дня радості
 
Батьки дітей віком 6-9 років можуть зареєструватися за посиланням. Участь - безкоштовна. Реєстрація триває до 27 липня 2023 року.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  рекорд, діти, харків
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