20.07.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Харківські діти встановлять національний рекорд, беручи участь у проекті до Міжнародного дня радості
Харківських дітлахів запрошують до всеукраїнської акції.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, дітей з Харкова запрошують взяти участь у встановленні Національного рекорду України «Помножимо радість на 1000!» до Міжнародного дня радості, який відзначається 1 серпня.
Захід проводить громадська організація «Можливості. Мотивація. Медіа»:
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тисяча українських дітей одночасно отримає дзвінок-привітання від анімованого персонажа через застосунок «Ізі Бізі».
«Цей рекорд офіційно буде зафіксований представниками Національного реєстру рекордів України. Діти отримають дзвінок-привітання від Морквинки та разом із персонажем гратимуться, виконуватимуть інтерактивні завдання. За кожною Морквинкою «сховається» волонтер, який за допомогою застосунку керуватиме діями та голосом персонажу. Але це - таємниця команди рекорду: організатори прагнуть зберегти атмосферу чарівності для кожної дитини», - зазначили організатори.
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