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20.07.2023  20:49   Дмитро Колонєй

Загарбники зазнають величезних втрат, лають командування і визнають, що в них нічого не виходить (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки солдат окупаційної армії розповідає про втрати та визнає ЗСУ набагато ефективнішою армією за РФ:
 
  • «*бать, тут внатуре нас разъ*буют вообще как-то»;
  • окупант розповідає про велику кількість втрат;
  • «это не вторая армия мира, бл*дь, по ходу, х*й знает, после укропов мы уже третья»;
  • «у них всё есть, и не жалеют них*я, а нашим г*ндоны, них*я, короче, нету».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровах
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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