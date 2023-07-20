Загарбники зазнають величезних втрат, лають командування і визнають, що в них нічого не виходить (відео)

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Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.

Прогноз погоди в Харкові на 20 липня Похмура погода в Харкові тримається весь день, ранкове прояснення було нетривалим. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня пройде без опадів.