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11.07.2023  20:07   Дмитро Колонєй

Загарбники чекають на наступ, пиячать та стріляють по коровам (відео)

Про це йдеться у новому перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки солдат окупаційної армії розповідає про місцеві «розваги» та очікування скорого наступу з обох сторін.
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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