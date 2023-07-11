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11.07.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Харківські гімнастки стали чемпіонками та призерками всеукраїнського турніру

Турнір «Oscars - Cup 2023», на якому триумфували харківські спортсменки, відбувся в Одесі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду учениці ліцею №70 з Індустріального району Ірина Москаленко та Вікторія Семенюк успішно виступили на Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Oscars - Cup 2023», який відбувся в Одесі. 
 
Ірина виборола
  • золоту нагороду в категорії «Загальна оцінка»,
  • срібну - в категорії «Вправа з обручем» та
  • бронзову - в категорії «Вправа з м’ячем».
 
Вікторія стала найкращою в категорії «Вправа з м’ячем». 
 
«Це результат наполегливих тренувань, сили волі, прагнення перемоги. Радіємо разом з вами, бажаємо нових перемог і спортивних злетів!» - привітали гімнасток у районній адміністрації.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, гімнастика
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