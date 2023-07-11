11.07.2023 18:46 Дмитро Колонєй

Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону

У вельми напруженому чвертьфіальному матчі Еліна Світоліна здолала Ігу Cвьонтек.



Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону



Як повідомляє РЕДПОСТ, Еліна Світоліна прорвалася у чертвірку найсильніших Вімблдону. У чвертьфіальному двобої їй протистояла лідер світового рейтингу, представниця Польщі Іга Cвьонтек. У матчі, який тривав 2 години 41 хвилину Світоліна перемогла першу ракетку із рахунком 7:5, 6:7, 7:5.

У матчі за вихід у фінал Еліна зустрінеться із 42-ю ракеткою світу Маркетою Вондроушовою, яка напередодні здолала четверту ракетку світу Джессіку Пегулу 6:4, 2:6, 6:4.