Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону

У вельми напруженому чвертьфіальному матчі Еліна Світоліна здолала Ігу Cвьонтек.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Еліна Світоліна прорвалася у чертвірку найсильніших Вімблдону. У чвертьфіальному двобої їй протистояла лідер світового рейтингу, представниця Польщі Іга Cвьонтек. У матчі, який тривав 2 години 41 хвилину Світоліна перемогла першу ракетку із рахунком 7:5, 6:7, 7:5.
У матчі за вихід у фінал Еліна зустрінеться із 42-ю ракеткою світу Маркетою Вондроушовою, яка напередодні здолала четверту ракетку світу Джессіку Пегулу 6:4, 2:6, 6:4.
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