    
Главная Новини Харкова Спорт Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону
11.07.2023  18:46   Дмитро Колонєй

Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону

У вельми напруженому чвертьфіальному матчі Еліна Світоліна здолала Ігу Cвьонтек.


Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу та увійшла до півфіналу Вімблдону

Як повідомляє РЕДПОСТ, Еліна Світоліна прорвалася у чертвірку найсильніших Вімблдону. У чвертьфіальному двобої їй протистояла лідер світового рейтингу, представниця Польщі Іга Cвьонтек. У матчі, який тривав 2 години 41 хвилину Світоліна перемогла першу ракетку із рахунком  7:5, 6:7, 7:5.

У матчі за вихід у фінал Еліна зустрінеться із 42-ю ракеткою світу Маркетою Вондроушовою, яка напередодні здолала четверту ракетку світу Джессіку Пегулу 6:4, 2:6, 6:4. 

 

Тэги:  перемога, світоліна, харків, теніс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Культура та туризм Харківські школярки успішно виступили на всеукраїнських фестивалі та конкурсі 02.07 Культура та туризм Харківські школяри перемогли у Всеукраїнському конкурсі 16.05 Культура та туризм Чотири харківські школярки перемогли на Всеукраїнському творчому конкурсі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 