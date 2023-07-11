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11.07.2023  19:04   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Протягом доби  здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 3 населених пунктів Харківщини: Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківщини: Красне Перше, Кам’янка,  Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 липня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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