Окупанти обстріляли мирні селища Харківщини

В этот день

Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День просто ідеальний для організації будь-чого – від ділових переговорів до пікніка на природі чи вечірки у колі друзів.

Прогноз погоди у Харкові на 11 липня У Харкові хмарна погода трималася до самого вечора. Вранці та вдень опадів не спостерігалося, а ввечері розпочався дощ із грозою.