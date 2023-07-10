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10.07.2023  18:37   Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли авіаудари про селищам на північ від Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Нанесли авіаудари на півночі Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку Харківщини. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 4 населених пунктів Харківщини:  Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини:  Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
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