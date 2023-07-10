Окупанти нанесли авіаудари про селищам на північ від Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 липня 2023 року.
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Зірки категорично проти будь-яких революцій та ризикованих експериментів. Зате дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. До вечора опадів не передбачається.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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