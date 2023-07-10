10.07.2023 18:37 Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли авіаудари про селищам на північ від Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 4 населених пунктів Харківщини: Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 липня 2023 року.