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09.07.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Незабезпечені окупанти лають Шойгу, живуть як у смітнику, маючи у танковому батальйоні один старий танк (відео)

Про погане забезпечення та брехню на російському телебаченні свідчить перехоплення ГУР.

Як повідомляє  РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповідає про відсутність боєприпасів, техніки та висміює телевізійну  картинку в РФ. Він зазначає, наприклад, що їм наводиться за власні кошти купувати бензин та колеса для машин. А у таковому батальйоні - є тільки один так - старая 64-ка.
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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