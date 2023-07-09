Незабезпечені окупанти лають Шойгу, живуть як у смітнику, маючи у танковому батальйоні один старий танк (відео)

Про погане забезпечення та брехню на російському телебаченні свідчить перехоплення ГУР.
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Сьогодні переважатимуть не особисті, а насамперед суспільні інтереси: багато хто відчуватиме відповідальність за те, що відбувається навколо.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час йтиме сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
У розпал літа, другої неділі липня відзначається професійне свято – День рибалки.
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