09.07.2023 16:48 Дмитро Колонєй

Скасувати виплати ВПО може Ощадбанк

Стало відомо як та чому це відбуватиметься.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Ощадбанк, їм поновлюється фізична ідентифікація ВПО у зв’язку з тим, що Кабміном України скасовано карантин, встановлений задля запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Що потрібно зробити

ВПО, лише після надісланного повідомлення, потрібно звернутись до відділень банку з паспортом та платіжною карткою в терміни, вказані в СМС-повідомленні. Важливо звернути увагу, що звертатися самостійно внутрішньопереміщеним особам не потрібно, лише після надісланого повідомлення.

У якому разі фізична ідентифікація буде вважатись успішною

перевірить баланс або

зніме кошти з картки у відділенні банку.

Що буде у разі. якщо пройти ідентифікацію у визначені терміни не вийде

рахунок особи буде заблоковано.

Проведення віддаленої ідентифікації не передбачено, банк діє в межах чинного законодавства.