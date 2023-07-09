09.07.2023 16:48 Дмитро Колонєй
Скасувати виплати ВПО може Ощадбанк
Стало відомо як та чому це відбуватиметься.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Ощадбанк, їм поновлюється фізична ідентифікація ВПО у зв’язку з тим, що Кабміном України скасовано карантин, встановлений задля запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Що потрібно зробити
ВПО, лише після надісланного повідомлення, потрібно звернутись до відділень банку з паспортом та платіжною карткою в терміни, вказані в СМС-повідомленні. Важливо звернути увагу, що звертатися самостійно внутрішньопереміщеним особам не потрібно, лише після надісланого повідомлення.
У якому разі фізична ідентифікація буде вважатись успішною
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перевірить баланс або
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зніме кошти з картки у відділенні банку.
Що буде у разі. якщо пройти ідентифікацію у визначені терміни не вийде
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рахунок особи буде заблоковано.
Проведення віддаленої ідентифікації не передбачено, банк діє в межах чинного законодавства.
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