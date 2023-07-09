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09.07.2023  16:48   Дмитро Колонєй

Скасувати виплати ВПО може Ощадбанк

Стало відомо як та чому це відбуватиметься.

Скасовує виплати ВПО після перевірки наявністі біженців Ощадбанк
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Ощадбанк, їм поновлюється фізична ідентифікація  ВПО у зв’язку з тим,  що Кабміном України скасовано карантин, встановлений задля запобігання розповсюдженню коронавірусу.
 

Що потрібно зробити

 
ВПО, лише після надісланного повідомлення, потрібно звернутись до відділень банку з паспортом та платіжною карткою в терміни, вказані в СМС-повідомленні. Важливо звернути увагу, що звертатися самостійно внутрішньопереміщеним особам не потрібно, лише після надісланого повідомлення. 
 

У якому разі фізична ідентифікація буде вважатись успішною

  • перевірить баланс або
  • зніме кошти з картки у відділенні банку.
 

Що буде у разі. якщо пройти ідентифікацію у визначені терміни не вийде

 
  • рахунок особи буде заблоковано. 
 
Проведення віддаленої ідентифікації не передбачено, банк діє в межах чинного законодавства.
 
 
Источник:   Ощадбанк
 Тэги:  виплати, впо, допомога, біженці
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