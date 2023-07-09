09.07.2023 16:16 Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки впало дерев та гілок під час негоди у Харкові

Робітники КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять їх з дворів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій» на прибудинкових територіях впало 134 дерева та 407 гілок, які розпилюють та вивозять їх з дворів.

Найбільше постраждали Салтівський та Немишлянський райони, де вітром повалило 43 дерева та 150 гілок і 15 дерев та 95 гілок, відповідно, наприклад:

навпроти будинків на пр. Любові Малої, 45, в районі вул. Олімпійської, 35 та у пров. Зерновому, 4 пиляли дерева, що впали на електропровід,

на пр. Гагаріна, 43/1 - дерево, що впало на проїжджу частину дороги.

поряд із будинком на вул. Шевченка, 37 розпиляли три дерева, які впали на контактну трамвайну мережу.

У роботах було задіяно, в тому числі, техніку та особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у парках та скверах було пошкоджено 63 дерева та 169 гілок. Станом на 11:00 52 дерева та 155 гілок були розпиляні. В роботах з усунення наслідків негоди в зонах відпочинку задіяно понад 100 комунальників та 32 одиниці техніки.