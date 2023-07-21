21.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 21 липня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 57 %. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 5.9 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер півдічно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа.

У народі святого Прокопа називали Жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи.

Яка погода на Прокопа, така буде і 2 серпня на Іллі. Якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.