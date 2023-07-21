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21.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 21 липня

У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 57 %. Температура повітря +16°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +23°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 5.9 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +26°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер півдічно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа. 
 
У народі святого Прокопа називали Жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи. 
 
Яка погода на Прокопа, така буде і 2 серпня на Іллі. Якщо в цей день новий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
 
 Купатися в цей день не можна, тому що можна потривожити Водяного, за що він потягне купальника у воду.
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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