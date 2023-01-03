03.01.2023 21:51 Дмитро Колонєй
Рум'яна шарлотка з яблуками та мандаринами
Пишна та апетитна шарлотка прекрасної піде з гарячими напоями.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо у вас під рукою є міксер або кухонний комбайн, повітряна, пишна і дуже ароматна (навіть без розпушувача) шарлотка – чудовий варіант до чаю.
Шарлотка з яблуками та мандаринами
Дуже важливо при приготуванні – не перезбити курячі яйця.
Продукти на 4-6 порцій:
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Яйце куряче - 3 штуки
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Цукор - 1 склянка
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Борошно пшеничне - 1 склянка
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Яблуко (будь-якого сорту) - 1-2 штук
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Мандарин - 1 штука
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Сіль - 1 щіпка
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Олія - 1 чайна ложка
Покроковий рецепт приготування:
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Збити курячі яйця в глибоку ємність,
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Всипати туди цукровий пісок і сіль.
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Збити всі приблизно 3-5 хвилин на найвищій швидкості техніки до пишної піни.
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Натерти цедру з мандарину в масу, намагаючись не натирати білий шар під нею.
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Очистити мандарин, розділивши потім на часточки.
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Яблуко промити у воді, розрізати та видалити насіннєві блоки.
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М'якуш нарізати скибочками.
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Втрутити у збиту яєчну масу пшеничне борошно силіконовою лопаткою, а не міксером, щоб не випустити бульбашки повітря.
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Змастити форму рослинним чи вершковим маслом.
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Розігріти духовку до 180 градусів.
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Викласти у форму бісквітне тісто.
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Прямо на тісто виклади часточки мандаринів, а за ними - яблучну нарізку. У жодному разі не викладайте фрукти на дно.
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Покладіть форму в духовку на 25-30 хвилин.
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Через вказаний час акуратно витягніть форму з духовки і переверніть дном вгору, встановлюючи на дві чашки, щоб пиріг не опав під час остигання.
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Коли шарлотка охолоне, обережно витягніть її з форми на тарілку і подайте до столу.
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За бажанням можете присипати пиріг цукровою пудрою.
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