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03.01.2023  21:51   Дмитро Колонєй

Рум'яна шарлотка з яблуками та мандаринами

Пишна та апетитна шарлотка прекрасної піде з гарячими напоями.

Готуємо шарлотку з яблуками та мандаринами
Як пише РЕДПОСТ, якщо у вас під рукою є міксер або кухонний комбайн, повітряна, пишна і дуже ароматна (навіть без розпушувача) шарлотка – чудовий варіант до чаю.
 

Шарлотка з яблуками та мандаринами

 
Дуже важливо при приготуванні – не перезбити курячі яйця.
 

Продукти на 4-6 порцій:

 
  • Яйце куряче - 3 штуки
  • Цукор - 1 склянка
  • Борошно пшеничне - 1 склянка
  • Яблуко (будь-якого сорту) - 1-2 штук
  • Мандарин - 1 штука
  • Сіль - 1 щіпка
  • Олія - ​​1 чайна ложка

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Збити курячі яйця в глибоку ємність,
  2. Всипати туди цукровий пісок і сіль.
  3. Збити всі приблизно 3-5 хвилин на найвищій швидкості техніки до пишної піни.
  4. Натерти цедру з мандарину в масу, намагаючись не натирати білий шар під нею.
  5. Очистити мандарин, розділивши потім на часточки.
  6. Яблуко промити у воді, розрізати та видалити насіннєві блоки.
  7. М'якуш нарізати скибочками.
  8. Втрутити у збиту яєчну масу пшеничне борошно силіконовою лопаткою, а не міксером, щоб не випустити бульбашки повітря.
  9. Змастити форму рослинним чи вершковим маслом.
  10. Розігріти духовку до 180 градусів.
  11. Викласти у форму бісквітне тісто.
  12. Прямо на тісто виклади часточки мандаринів, а за ними - яблучну нарізку. У жодному разі не викладайте фрукти на дно.
  13. Покладіть форму в духовку на 25-30 хвилин.
  14. Через вказаний час акуратно витягніть форму з духовки і переверніть дном вгору, встановлюючи на дві чашки, щоб пиріг не опав під час остигання.
  15. Коли шарлотка охолоне, обережно витягніть її з форми на тарілку і подайте до столу.
  16. За бажанням можете присипати пиріг цукровою пудрою.

 

 

Тэги:  рецепт, шарлотка
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