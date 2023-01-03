03.01.2023 21:08 Євген Клочко

Який колір є символом 2023 року

Кожен рік має свій талісман і символ у вигляді певної тварини та кольору. Колір, як правило, залежить від тварини-покровителя. Ми розповімо, який колір є символом 2023 року.

Головні кольори 2023 року

Отже, чорний колір є символом року, що настав. Він пов'язаний з водною стихією і не варто його асоціювати з чимось негативним та поганим. На сході він пов'язаний з мудрістю, спокоєм та внутрішньою силою. Саме цей відтінок дозволить людині бути зібраною та проникливою протягом усього року. Щоб уберегтися від якихось неприємностей, варто одягнути якусь чорну річ. Також цей відтінок допоможе налагодити стосунки з близькими людьми, якщо часто відбуваються сварки.

Іншим не менш важливим кольором є синій, який так само, як і чорний, пов'язаний із водою. Він може поліпшити пам'ять і розумову діяльність людини, особливо якщо вона вважає за краще носити сині речі.

Бірюзовий та блакитний кольори виділяються на тлі інших своїм заспокійливим ефектом, а також уособлюють мир, добро та взаєморозуміння. Бірюзовий відтінок здатний наповнити людину необхідною життєвою енергією та силою. Якщо хтось втомився працювати, а до відпустки ще довго, йому слід одягати речі у таких тонах.

Також не варто забувати про м'ятний колір. Він схожий на бірюзовий своєю енергетикою і також асоціюється із водною стихією.