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03.01.2023  19:32   Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні допомогли загасити авто на вулиці (відео)

Правоохоронці Харкова прийшли на допомогу людині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 3 січня 2023 року на Новгородській вулиці. спаслахнуло авто. Інспектори Антон Кулаков, Олександр Лінд і Максим Єрмолаєв першими прибули на місце. Небайдужі водії й перехожі вже почали приборкувати вогонь, але дарма.
 
Патрульні зреагували миттєво. Схопили вогнегасник й кинулися на допомогу. Завдяки швидким й злагодженим діями інспекторів та небайдужих людей пожежу вдалося приборкати.
 
Дякуємо поліцейським за злагоджені дії. Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.
 
Друзі, вирушаючи в дорогу, обов'язково перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу
 
Нанадаэмо, раніше ми писали, про харківських патрульних, які врятували жінку-самовбивцю на даху.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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