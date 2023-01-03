У Харкові патрульні допомогли загасити авто на вулиці (відео)
Правоохоронці Харкова прийшли на допомогу людині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, 3 січня 2023 року на Новгородській вулиці. спаслахнуло авто. Інспектори Антон Кулаков, Олександр Лінд і Максим Єрмолаєв першими прибули на місце. Небайдужі водії й перехожі вже почали приборкувати вогонь, але дарма.
Патрульні зреагували миттєво. Схопили вогнегасник й кинулися на допомогу. Завдяки швидким й злагодженим діями інспекторів та небайдужих людей пожежу вдалося приборкати.
Дякуємо поліцейським за злагоджені дії. Завдяки взаємодопомозі на дорозі вдалося якнайшвидше ліквідувати пожежу та зберегти автівку.
Друзі, вирушаючи в дорогу, обов'язково перевіряйте технічний стан вашого транспортного засобу