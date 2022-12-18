18.12.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

Шоколадний кекс з глазур'ю

Цей кекс стане справжньою знахідкою для любителів шоколаду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Спечений та глазурований кекс можна зберігати при кімнатній температурі до 4 днів.

Для приготування кексу необхідні такі інгредієнти:

Для кексу:

95 г какао-порошку;

1 столова ложка розчинної кави;

240 мл окропу;

240 мл молока;

310 г пшеничного борошна;

1 столова ложка розпушувача;

1/2 чайної ложки дрібної солі;

320 г цукру;

120 мл соняшникової олії;

120 г несоленого вершкового масла, розм'якшеного;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

2 великі яйця, кімнатної температури.

Для глазурі:

3 столові ложки какао-порошку;

2 столові ложки меду;

дрібка солі;

2 столові ложки несоленого вершкового масла;

2 столові ложки молока;

1/4 чайної ложки ванільного екстракту.

Крок 1

У середній мисці змішайте какао-порошок, доки вони не змішаються. Влийте воду, знову збиваючи до розчинення. Суміш загусне і стане, майже як пудинг. Дайте трохи охолонути, потім збийте молоко до однорідності.

Крок 2

В окремій середній мисці змішайте борошно, розпушувач та сіль.

Крок 3

У чаші стаціонарного міксера з насадкою-лопаткою або за допомогою великої чаші та ручного міксера збийте на середній швидкості цукор, рослинне та вершкове масло, поки вони не стануть світлішими, близько 2 хвилин.

Продовжуючи збивати додайте ванільний екстракт, потім яйця, по одному. Згодом на низькій швидкості додайте половину суміші какао-порошку. Тісто може виглядати відокремленим або згорнутим, але не турбуйтеся. Після того, як тісто буде ретельно перемішане, зупиніть міксер, додайте половину суміші муки і знову перемішайте, доки не змішаються сухі інгредієнти. Повторіть те ж саме з сумішшю какао, що залишилася, а потім з борошняною сумішшю, що залишилася.

Крок 4

Зніміть чашу з міксера, перемішайте тісто гнучкою лопаткою, щоб переконатися, що на стінках або дні чаші немає сухих кишень чи плям неперемішаної олії. Готове тісто буде густим та блискучим, майже як м'який пудинг чи мус.

Крок 5

Викладіть тісто у підготовлену форму для випічки, розрівняйте поверхню тильною стороною ложки або вигнутою лопаткою. Акуратно постукайте кілька разів об стільницю, щоб виштовхнути всі повітряні кишені в тісті. Випікайте в духовці при 180 градусах від 45 до 50 хвилин або до тих пір, поки дерев'яна шпажка, вставлений у центр, не буде чистою. При легкому натисканні пальцем корж повинен трохи пружинити.

Крок 6

Перекладіть форму на решітку та дайте постояти 10 хвилин. Використовуйте невелику гнучку лопатку або ніж із закругленими краями, щоб відокремити краї торта від форми, а потім перевернути на решітку. Дайте кексу повністю охолонути.

Крок 7

Приготуйте глазур: у невеликій мисці, яку можна приготувати в мікрохвильовій печі. Змішайте какао-порошок, мед та сіль, перемішувати не потрібно.

Крок 8

У склянці змішайте олію та молоко. Готуйте в мікрохвильовій печі за високої потужності, поки масло не розтане, від 30 секунд до 1 хвилини. Влийте масляну суміш у суміш з какао-порошком і збивайте, доки вона не стане глянсовою, однорідною і добре перемішаною. Вмішайте ваніль.

Крок 9

Полийте глазур'ю верхню частину кексу. Дайте глазурі застигнути протягом приблизно 30 хвилин, перш ніж нарізати та подавати на стіл.

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