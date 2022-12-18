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18.12.2022  20:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов фестиваль брейкерів

Під час блекауту пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
 
Повідомляється, що 16 грудня в Art Area “ДК” пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.
 
“Битва Харкова” – традиційний фестиваль, який 22 роки поспіль проводиться для брейкерів Харкова, щоб обрати найкращого бібоя та бігерл міста.
 
Попри ситуацію зі світлом, коли увесь Харків був знеструмлений, організатори змогли провести захід і визначити найкращих брейкерів. 
 
Переможцями фестивалю стали:
 
  • Номінація Beginners
  • 1 місце – Wild
  • 2 місце – David
  • 3 місце – Rider
  • Номінація Amateurs
  • 1 місце – Zedd
  • 2 місце – Pustynya
  • 3 місце – Undead
  • Номінація Pro
  • 1 місце – BESS
  • 2 місце – B-Con
  • 3 місце – Santa
Також у рамках фестивалю пройшли онлайн-битви, у яких взяли участь понад 100 учасників із різних куточків нашої країни.
 
Нагадаємо, книгу харківського видання відзначили на премії BBC.
 
Источник:   Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный
 Тэги:  харьков, спорт
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