18.12.2022 20:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов фестиваль брейкерів

Під час блекауту пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.

Повідомляється, що 16 грудня в Art Area “ДК” пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.

“Битва Харкова” – традиційний фестиваль, який 22 роки поспіль проводиться для брейкерів Харкова, щоб обрати найкращого бібоя та бігерл міста.

Попри ситуацію зі світлом, коли увесь Харків був знеструмлений, організатори змогли провести захід і визначити найкращих брейкерів.

Переможцями фестивалю стали:

Номінація Beginners

1 місце – Wild

2 місце – David

3 місце – Rider

Номінація Amateurs

1 місце – Zedd

2 місце – Pustynya

3 місце – Undead

Номінація Pro

1 місце – BESS

2 місце – B-Con

3 місце – Santa

Також у рамках фестивалю пройшли онлайн-битви, у яких взяли участь понад 100 учасників із різних куточків нашої країни.

Нагадаємо, книгу харківського видання відзначили на премії BBC.