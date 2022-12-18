18.12.2022 20:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові пройшов фестиваль брейкерів
Під час блекауту пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный.
Повідомляється, що 16 грудня в Art Area “ДК” пройшов брекінг-фестиваль “Битва Харкова”.
“Битва Харкова” – традиційний фестиваль, який 22 роки поспіль проводиться для брейкерів Харкова, щоб обрати найкращого бібоя та бігерл міста.
Попри ситуацію зі світлом, коли увесь Харків був знеструмлений, організатори змогли провести захід і визначити найкращих брейкерів.
Переможцями фестивалю стали:
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Номінація Beginners
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1 місце – Wild
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2 місце – David
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3 місце – Rider
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Номінація Amateurs
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1 місце – Zedd
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2 місце – Pustynya
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3 місце – Undead
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Номінація Pro
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1 місце – BESS
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2 місце – B-Con
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3 місце – Santa
Також у рамках фестивалю пройшли онлайн-битви, у яких взяли участь понад 100 учасників із різних куточків нашої країни.
Нагадаємо, книгу харківського видання відзначили
на премії BBC.
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