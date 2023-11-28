28.11.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики прогнозують пориви вітру, хуртовини, мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

29 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с. В західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця. В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці значні дощі.

І рівень небезпечності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що уночі під Харковом витягували машину швидкої зі снігового замету.