28.11.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду

У роботах з прибирання снігу та льоду в місті, 28 листопада, задіяні 1858 працівників комунальних підприємств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, також працюють 26 одиниць автотракторної техніки. У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1746 працівників. Загалом від снігу та ожеледиці вони очистили понад 150 тис. кв. м територій. Крім того, близько 1,8 млн кв. м дворові робітники посипали піщано-сольовою сумішшю.

На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 112 робітників та два засоби малої механізації. Сьогодні вони посипали піском тротуари в парках, скверах та на інших територіях загальною площею 44 тис. кв. м.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники.