    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду
28.11.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники задіяні у роботах з прибирання снігу та льоду

У роботах з прибирання снігу та льоду в місті, 28 листопада, задіяні 1858 працівників комунальних підприємств.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті житлово-комунального господарства, також працюють 26 одиниць автотракторної техніки. У тому числі на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1746 працівників. Загалом від снігу та ожеледиці вони очистили понад 150 тис. кв. м територій. Крім того, близько 1,8 млн кв. м дворові робітники посипали піщано-сольовою сумішшю. 
 
На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 112 робітників та два засоби малої механізації. Сьогодні вони посипали піском тротуари в парках, скверах та на інших територіях загальною площею 44 тис. кв. м.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 ЖКГ Комунальники відновили теплопостачання в будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який влучила ракета 28.11 ЖКГ Через ремонтні роботи в частині житлових районів Харкова вода подаватиметься зі зниженим тиском 28.11 ЖКГ Енергетики частково заживили село у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 