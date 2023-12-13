13.12.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл Харківщини загинув чоловік: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

12 грудня 0 10:05 куп’янські рятувальники виїхали для обстеження щойно обстріляної ворогом території міста Куп’янська. Ворожі снаряди впали на приватний сектор, пошкодивши вікна і паркани приватних осель. Внаслідок цієї терористичної атаки ворога загинув місцевий мешканець, 1951 року народження. Пожеж не зафіксовано.

Також протягом доби рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин допомогли водіям 4-х фур виїхати зі складних ділянок доріг.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:

1 – на ліквідацію пожеж;

7 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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