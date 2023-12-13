Окупанти обстрілювали Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Комментариев: 0
Сьогодні не надто довіряйте логіці (вона здатна вас підвести), у грошових справах будьте особливо обережні. І головне – намагайтеся стримувати раптові пориви.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається.
130 років потому народився український письменник Микола Хвильовий.
влажность:
давление:
ветер: