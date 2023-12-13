13.12.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші.



У ХОВА повідомили, як минула доба в Харківській області



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок артилерійських обстрілів у м. Куп'янськ на території домоволодіння загинув місцевий мешканець 1951 року народження, Пошкоджені житлові будинки.

постраждав місцевий мешканець 1944 року народження, зруйновано житловий будинок, пошкоджені два житлових будинки. Потерпілий госпіталізований до лікарні, стан важкий.

ЗСУ відбили 8 разів ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

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