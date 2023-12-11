    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловік до смерті забив свого гостя
11.12.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік до смерті забив свого гостя

Під час застілля між чоловіками почалася бійка, внаслідок якої один із учасників помер.

 
це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селищі Травневе поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який забив до смерті свого гостя. Під час застілля між чоловіками зав'язалася бійка. Господар побив свого 44-річного товариша. 
 
Від отриманих травм постраждалий через деякий час помер. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
 
Також поліцейські минулої доби вилучили 4 гранати М67, 40 гранатометних пострілів, 17 протитанкових гранат, близько 3,5 кілограмів тротилу, 14 ручних керованих гранат та інше. 
 
В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині горів приватний триповерховий будинок.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.12 Надзвичайні події У Харкові чоловік збирався розповсюджувати психотропи: суд виніс йому вирок 07.12 Надзвичайні події На Харківщині затримали чоловіка, який розповсюджував особливо небезпечні психотропи 07.12 Надзвичайні події На Харківщині врятували чоловіка із задимленої квартири
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 