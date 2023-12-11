11.12.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік до смерті забив свого гостя

Під час застілля між чоловіками почалася бійка, внаслідок якої один із учасників помер.

це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селищі Травневе поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який забив до смерті свого гостя. Під час застілля між чоловіками зав'язалася бійка. Господар побив свого 44-річного товариша.

Від отриманих травм постраждалий через деякий час помер. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також поліцейські минулої доби вилучили 4 гранати М67, 40 гранатометних пострілів, 17 протитанкових гранат, близько 3,5 кілограмів тротилу, 14 ручних керованих гранат та інше.

В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

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