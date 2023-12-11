11.12.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

СБУ встановила ще один факт зґвалтування жінки окупантами у Харківській області

Служба безпеки зібрала докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, у результаті слідчих дій встановлено ще один факт зґвалтування жінки окупантами під час захоплення одного із населених пунктів на Харківщині.

Раніше фігурантам вже оголошувалась підозра за аналогічні злочини.

Встановлено, що злочинці входили до складу 3-ї мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії західного військового округу зс рф. Одним із них був командир 99 самохідного артилерійського полку полковник Ахмеров Еміль, інший – водій 752 мотострілецького полку – Констянтин Шляпніков.

Навесні минулого року зловмисники обходили будинки та перевіряли осіб, які там проживали. У одному із таких будинків водій запропонував жінці вступити у сексуальний зв'язок з його командиром, на що отримав відмову.

Пізніше злочинці повернулись до того ж будинку уже в стані алкогольного сп’яніння. Вони приставили до скроні батька зброю та погрожували розстрілом, таким чином рашисти змусили доньку піти з командиром до будинку.

Окупанти зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов. Тим часом інший злочинець користуючись тим, що жінка не могла чинити опір – здійснив насильницькі дії з метою зґвалтування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру обом злочинцям за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення усіх причетних та місця їх перебування для притягнення до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва органів прокуратури.

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