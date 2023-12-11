Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 грудня захворіла 1101 особа, з них 50% - діти.
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Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Сьогодні весь світ відзначає дні того, до чого не можна ставитись без захопленості та пристрасті.
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