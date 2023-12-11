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11.12.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 грудня захворіла 1101 особа, з них 50% - діти.


Про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові повідомили фахівці
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 120 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
 
Показник захворюваності становить 77,8 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
За тиждень госпіталізовано 100 осіб, з них дев’ять - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 27% - діти до 17 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 грудня.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, медицина
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