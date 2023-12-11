Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Більшість людей сьогодні відчуватиме внутрішню напругу, яка не має виходу. Або просто дивне бажання, як у казці, зробити те, не знаю що, і піти туди, не знаю куди.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг, який ввечері послабшає.
Сьогодні весь світ відзначає дні того, до чого не можна ставитись без захопленості та пристрасті.
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