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10.12.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 12
  • Харків - 10
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги - 11
  • Слобожанське - 10
  • Куп’янськ - 11
  • Красноград - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 9 грудня

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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