10.12.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Золочів - 12

Харків - 10

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 11

Слобожанське - 10

Куп’янськ - 11

Красноград - 11

Лозова - 10

Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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