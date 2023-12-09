Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 8 грудня.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний сніг вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
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