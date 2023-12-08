Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 грудня.
Комментариев: 0
Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
влажность:
давление:
ветер: