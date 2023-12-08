    
Главная Новини Харкова Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 грудня
08.12.2023  10:33   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 11 мкР/год;
  • Золочів - 11 мкР/год;
  • Богодухів - 12 мкР/год;
  • Коломак - 10 мкР/год;
  • Великий Бурлук - 12 мкР/год;
  • Печеніги - 13 мкР/год;
  • Слобожанське - 11 мкР/год;
  • Куп’янськ - 12 мкР/год;
  • Красноград - 12 мкР/год;
  • Лозова - 13 мкР/год;
  • Ізюм -11 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 грудня.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.12 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 грудня 06.12 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 грудня 05.12 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 грудня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 