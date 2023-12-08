Ігор Терехов розповів про наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

В одному з районів Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.
Про це Харківській міський голова Ігор Терехов розповів на місці події, передає РЕДПОСТ.
«На жаль, сьогодні була розтрощена електрична трансформаторна підстанція. Три будинки постраждали від ракетних обстрілів», – розповів він.
Мер міста додав, що у пошкодженому будинку проживала невелика кількість людей, сьогодні їх відселили.
«За медичною допомогою звернулися два мешканці. У них травми середньої важкості. Одного госпіталізували, жінка відмовилася від госпіталізації», – розказав він.
На сьогоднішній час на місці працюють фахівці комунальних служб.
«На жаль, ми вимушені були злити систему опалення, не стали ризикувати. І зараз будемо працювати над тим, щоб відновити опалення, закрити контури. Також прийде газова служба, бо маємо певні побоювання, що є виток газу», – додав Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний сніг.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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