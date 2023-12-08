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08.12.2023  10:10   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

В одному з районів Харкова масованим ракетним ударом зруйнована трансформаторна підстанція та пошкоджено три житлових будинки.


Фото: РЕДПОСТ

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов розповів на місці події, передає РЕДПОСТ.

«На жаль, сьогодні була розтрощена електрична трансформаторна підстанція. Три будинки постраждали від ракетних обстрілів», – розповів він.

Мер міста додав, що у пошкодженому будинку проживала невелика кількість людей, сьогодні їх відселили.

«За медичною допомогою звернулися два мешканці. У них травми середньої важкості. Одного госпіталізували, жінка відмовилася від госпіталізації», – розказав він.

На сьогоднішній час на місці працюють фахівці комунальних служб.

«На жаль, ми вимушені були злити систему опалення, не стали ризикувати. І зараз будемо працювати над тим, щоб відновити опалення, закрити контури. Також прийде газова служба, бо маємо певні побоювання, що є виток газу», – додав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що приблизно о третій годині ночі 8 грудня масований ракетний удар російських військ вразив місто Харків.

 

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Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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